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Правоохранители провели обыски в камерах Лукьяновского СИЗО, где 9 августа осужденные экс-бойцы спецроты «Торнадо» устроили бунт.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?» - написала она в в Тwitter, обнародовав фото найденного.

 Как ранее сообщал ForUm, 9 августа в Лукьяновском СИЗО экс-бойцы расформированной спецроты «Торнадо» оказали сопротивление во время попытки правоохранителей провести обыски в их камере. 

Под СИЗО произошли столкновения между правоохранителями и гражданами, которые пытались препятствовать этапированию торнадовцев.

Трех экс-бойцов удалось этапировать, а других посадили в карцер.

Военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство против устроивших бунт торнадовцев.
ForUm

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