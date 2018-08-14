Жертвами обрушения автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе стали по меньшей мере 35 человек, сообщили власти страны. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии, сообщает ВВС.

Пролет моста длиной около 200 метров, соединяющий две части Генуи, рухнул около полудня во вторник. Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики.

Рухнувший мост является частью автомагистрали А10, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря и соединяет Геную и приграничный с Францией город Вентимилья. Его высота составляет 50 метров.

Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы.

Официальных сведений о причинах обрушения нет. По одной из версий, возможной причиной могла стать «усталость конструкций». Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

Рухнувший мост назван в честь итальянского инженера Рикардо Моранди, который был автором проекта. Он известен также как «Бруклинский» из-за своего отдаленного сходства с американским аналогом.

Мост имеет комбинированную опорно-вантовую конструкцию, при которой помимо опор дорожное полотно поддерживается тремя пилонами с вантами. Длина моста составляет километр, а высота пилонов – почти 100 м.

Мосты, построенные Рикардо Моранди, при эффектном дизайне отличает упрощенная конструкция: вместо привычных тросов инженер использовал немногочисленные бетонные балки, выполняющие функции вант, поддерживающих мост.

Другой проект Моранди – мост в Венесуэле, фактически двойник моста в Генуе, также стал жертвой катастрофы: он обрушился в 1964 году после того, как в него врезался корабль.

Мост Моранди соединял два района Генуи - Сампьердарена и Корнильяно, он находился на территории густонаселенного квартала в непосредственной близости от жилых домов и оживленных улиц.

После аварии десятки автомобилей скопились по обе стороны моста, в том числе в тоннеле, заблокировав движение на этом участке шоссе.