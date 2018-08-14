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Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий расходы на национальную оборону в размере 716 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Закон поможет сформировать более смертоносные и устойчивые силы, увеличивает размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и корпус морской пехоты на 15 600 человек», - говорится в сообщении.

Этот закон предусматривает предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов в сфере безопасности.
ForUm

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