Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий расходы на национальную оборону в размере 716 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Закон поможет сформировать более смертоносные и устойчивые силы, увеличивает размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и корпус морской пехоты на 15 600 человек», - говорится в сообщении.
Этот закон предусматривает предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов в сфере безопасности.
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