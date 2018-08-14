Большой мост, являющийся частью автомагистрали А10, обрушился недалеко от итальянской Генуи. Высота моста составляет 50 метров, сообщает ВВС.
Источники в итальянской полиции сообщают о как минимум 10 погибших. По другим сведениям, погибших уже 11 человек.
Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.
Fa piangere #Genova pic.twitter.com/p6yEf4AZZu— Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) 14 августа 2018 г.
На фото видно, что рухнула центральная часть моста.
Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна, как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы. Обрушившаяся секция насчитывала десятки метров длины. По сообщениям, возможной причиной обрушения стала «усталость конструкций». Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.
Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/kUQPGDEtGg— NewsBlog breaking (@NBbreaking) 14 августа 2018 г.
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