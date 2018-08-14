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Большой мост, являющийся частью автомагистрали А10, обрушился недалеко от итальянской Генуи. Высота моста составляет 50 метров, сообщает ВВС.

Источники в итальянской полиции сообщают о как минимум 10 погибших. По другим сведениям, погибших уже 11 человек.

Секция моста рухнула на проходящие внизу железнодорожные пути, вместе с конструкцией упали автомобили и грузовики. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, извлекая тела погибших и раненых, которых доставляют в больницы Генуи.

 


 

 

На фото видно, что рухнула центральная часть моста.

Конструкция была возведена в 60-е годы прошлого века и была известна, как мост Моранди. В 2016 году на нем проводились ремонтные работы. Обрушившаяся секция насчитывала десятки метров длины. По сообщениям, возможной причиной обрушения стала «усталость конструкций». Кроме того, спровоцировать катастрофу могла буря, которая сейчас бушует в регионе.

 


 

 

 
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