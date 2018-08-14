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Сын украинского поэта Василия Стуса Дмитрий заявил, что создатели фильма о его отце нарушили все договоренности с ним, в связи с чем он отказался сотрудничать со съемочной группой. Об этом он заявил в комментарии Громадському.

Дмитрий Стус рассказал, что около года назад авторы фильма обратились к нему за консультациями.

 

 

«Я попросил сценарий. После прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все», - сказал он.

Сын поэта считает сценарий неприемлемым «ни по этическим соображениям, ни по эстетическим».

При этом Дмитрий Стус подчеркнул, что не вмешивался в сценарий.

«Люди от моего имени распространили кучу заявлений ... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего», - сказал Дмитрий Стус.

Он предположил, что для того, чтобы фильм был легальным, возможно его создатели должны «обращаться ко мне об авторских правах». «Но я тогда не буду с ними говорить. Нам не о чем говорить», - сказал сын Стуса.

Скандал возник вокруг фильма «Птица души» о Василие Стусе, который снимает режиссер Роман Бровко по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова.  
ForUm

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