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Врача Национального института рака Анну Губареву, отказавшую ветерану АТО в льготном лечении, уволили с должности во второй раз. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Получила официальное разъяснение от Института рака. Сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном ее уволили с обеих должностей, которые она к тому времени занимала - врача и научного сотрудника», - написала она в Facebook.

Но с 17 июля по 31 августа 2018 года она была восстановлена ​​в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность.

«Сегодня с ней разорвали этот контракт досрочно», - пояснила и.о. министра.

«Возмущена тем фактом, что ее взяли повторно, надеясь, что никто не заметит, и уволили вдруг в результате скандала! Кроме того, с 2008 года Губарева была членом независимой локальной этической комиссии института, где и осталась даже после увольнения с должности врача. При том, что уволена она была как раз за неэтичное поведение! Такая кадровая политика руководства заведения недопустима. Со стороны Министерство здравоохранения Украины будут приняты соответствующие меры», - заверила Супрун.

Напомним, 13 августа стало известно, что скандальную врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что «тот убивал братский народ», после громкого увольнения восстановили в должности и даже повысили.
ForUm

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