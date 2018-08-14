Арестованные в Украине россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов просят российские власти обменять их на украинских политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

«Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», - написала она в Facebook.

Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента РФ, добавила омбудсмен.

«Украина инициировала и уже давно подала РФ списки на обмен. 5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа нет», - резюмировала Денисова.

«Экс-заместителя министра спорта Крыма» Фаруха Камалова задержали 2 февраля на админгранице с Крымом. Тогда мужчина ехал на материковую Украину, чтобы получить биометрический паспорт.