Киев стал лидером среди городов, которые за 5 лет ухудшили свое положение в списке самых комфортных для проживания. Об этом сообщается в рейтинге Global Liveability Index 2018, обнародованном журналом The Economist.

Самым комфортным городом в текущем году была признана Вена, столица Австрии. На втором месте оказался австралийский Мельбурн, на третьем – Осака, Япония. Завершают первую пятерку рейтинга канадский Калгари и еще один австралийский город – Сидней, передает 112 Украина.

Кроме них, в топ-10 списка попали канадские Ванкувер (6-е место) и Торонто (8-е место), Токио (7-е место), Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Самым некомфортным городом был признан занявший 140-е место сирийский Дамаск, а также Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи (Пакистан).

Киев в рейтинге разместился на 118-м месте, получив оценку 56,6 из 100.

Кроме того, столица Украины за пять лет снизила показатель комфортности жизни на 12,6%, возглавив таким образом список городов, которые потеряли в рейтинге.

Список городов, которые, напротив, улучшили свои показатели, возглавил Абиджан (Кот-д'Ивуар).