Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим, сообщила в комментарии RTVI российская правозащитница Зоя Светова, передает Радио Свобода.

По ее словам, она разговаривала с режиссером 2 часа в присутствии начальника колонии и еще двух сотрудников. Светова добавила, что режиссер находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.

«Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь», - сказала Светова.

По словам правозащитницы, режиссер не планирует прекращать голодовку. Она добавила, что он продолжает требовать освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он - «человек, который идет до конца».

Как сообщал ForUm, 14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова сообщил, что Олег находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

8 августа сестра украинца Наталья Каплан сообщила, что состояние Сенцова очень плохое, он почти не встает.