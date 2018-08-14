Блокируя Азовское море, российская сторона пытается давить на Украину для получения водоснабжения оккупированного Крыма. Такое мнение высказал экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский в эфире 112 Украина.

«Путин таким образом хочет надавить на Украину, чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема – это вода. И понятно, что Путин оказывает такое давление, блокируя Мариуполь, Бердянск, особенно болезненно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод им. Ильича, завод «Азовсталь», другие предприятия. Изначально, когда строился мост, были вынуждены уменьшить тонажность судов, которые проходят, потому что некоторые судна, которые шли перед так называемым Крымским мостом снимали мачту для того, чтобы пройти под этим мостом. А сегодня они фактически останавливают все корабли», - заявил Жебривский.

По словам экс-главы Донецкой ВГА, существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращения за помощью к международным партнерам.

«У Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты «Мариуполь» и «Бердянск», нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение», - заявил Жебривский.

Напомним, ФСБ РФ начала досмотр судов, направляющихся в Украину.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится провести военную операцию атаки на Мариуполь.

Глава государства отдал приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС по принятию мер для прекращения нарушения закона и российских провокаций при прохождении украинским Керченским проливом и атак с использованием захваченного и незаконно аннексированного Крыма с незаконно размещенным Черноморским флотом в захваченном Севастополе.