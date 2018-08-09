Человек, который конфликтовал чиновницей Херсонского городского совета, активисткой Екатериной Гандзюк, не работал и не работает в подразделениях Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Что касается лица, которое действительно конфликтовало с потерпевшей, то в подразделениях ГУНП в Херсонской области он не работал и не работает. Поэтому просил бы быть более корректными в высказываниях в адрес полиции Херсонской области», - отметил он.

При этом Аброськин подчеркнул, что ни одно из задействованных подразделений полиции не имело конфликтов с потерпевшей.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению. Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что нападение Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур.