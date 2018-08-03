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Полиция задержала подозреваемого в нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия», - написал он в Twitter.

Министр добавил, что первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин даст информацию в ближайший час.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану.  Она согласилась сотрудничать со следствием.
ForUm

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