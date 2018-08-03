Полиция задержала подозреваемого в нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия», - написал он в Twitter.
Министр добавил, что первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин даст информацию в ближайший час.
Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.
Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.
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