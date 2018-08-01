Сотрудницу Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

«Только сейчас установили, что облили Катю концентрированной серной кислотой. Если бы сразу провели экспертизу, то стало бы понятно, что это - промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И соответственно найти исполнителя. Это не было сделано по стечению разного рода обстоятельств. Одно из них: для проведения экспертизы нужно постановление суда», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк. Он получила химический ожог более 30% кожи.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.