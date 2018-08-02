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Активистке, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк предоставили государственную охрану. Об этом сообщил юрист Маси Найем.

«Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Сегодня, 1 августа, под Министерством внутренних дел прошел митинг против бездействия силовиков после нападений на активистов и резонансных убийств, люди требуют подключить к расследованиям Службу безопасности Украины.

Друг Екатерины Гандзюк Назарий Кравченко сообщил, что ее сейчас охраняют друзья, а не правоохранители.
ForUm

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