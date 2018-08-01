Дело о нападении с применением кислоты на сотрудницу Херсонского городского совета Катерину Гандзюк в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника полиции области Николай Вербицкий, сообщает отдел коммуникации областного главка.

Он отметил, что в связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни в настоящее время преступление квалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

С целью установления свидетелей и очевидцев происшествия проведена общая отработка места происшествия, микрорайона Таврический, подомовой и поквартирный обход. В настоящее время опросили жителей 250 квартир 10 домов, расположенных в районе совершения преступления. Кроме этого, отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации для установления камер видеонаблюдения. В настоящее время установлено 14 видеокамер, с 10 из них уже снята информация. Видео с одной из камер с лицом подозреваемого, который бежал после совершения преступления, мы сразу же распространили в средствах массовой информации. По приметам были ориентированы экипажи патрульной полиции, полиции охраны и другие.

По словам Вербицкого, у следствия есть версия, что преступник мог быть не один, у него могли быть сообщники, которые возможно ждали в автомобиле. И именно таким образом они могли скрыться с места совершения преступления.

В настоящее время над раскрытием преступления работает специально созданная межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Главного управления Национальной полиции и области, прокуратуры области и СБУ в области. Уголовное производство расследует следственное управление полиции области. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники уголовного розыска полиции и Службы безопасности Украины.

Сейчас следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в т.ч. преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с активной гражданской позицией потерпевшей и возможными конфликтными ситуациями.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Ее облили концентрированной серной кислотой. Пострадавшая получила химический ожог более 30% кожи.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания.