Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Он сообщил, что сегодня утром получил постановление следователя о даче разрешения на разглашение тайны досудебного расследования в отдельной его части. «Хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения», - сказал Князев, сообщает УНИАН.

«Мы получили соответствующий материал относительно подозрения по признакам правонарушения одного из неизвестных нам граждан», - добавил он.

На пресс-конференции было продемонстрировано фото этого человека. Фотография была получена в ходе розыскных и следственных действий. «Именно этот гражданин, по версии следствия, причастен к указанному правонарушению, и хотелось бы, чтобы нам помогли в установлении его личности», - сказал глава Нацполиции.

«Мы считаем, что именно человек, изображенный на этой фотографии, участвовал в совершении указанного правонарушения», - сказал Князев.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.