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Полиция установила место продажи кислоты, которой облили чиновницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«На сегодня могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом», – отметил он.

По словам Аброськина, также установлено и допрошено лицо, реализовавшее кислоту. «Уже есть качественное фотоизображение лица, которое приобрело раствор - это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил председатель Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установления», – подчеркнул он.

Ранее в полиции сообщили, что плотность кислоты, обнаруженной на Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению. 

 
ForUm

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