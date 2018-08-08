Полиция установила место продажи кислоты, которой облили чиновницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
«На сегодня могу сказать, что установлено место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на женщину. Найдено и изъято более 530 бутылок с этим веществом», – отметил он.
По словам Аброськина, также установлено и допрошено лицо, реализовавшее кислоту. «Уже есть качественное фотоизображение лица, которое приобрело раствор - это именно то лицо, о котором вчера на брифинге говорил председатель Нацполиции Сергей Князев, и сегодня проводятся мероприятия с целью его установления», – подчеркнул он.
Ранее в полиции сообщили, что плотность кислоты, обнаруженной на Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях
Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.
Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.
3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.
6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.
Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению.
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