Юрист Маси Найем на своей странице в Facebook опубликовал фото и назвал имя подозреваемого в нападении на сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк.
«Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 г.р., г. Херсон, зарегистрирован по адресу: г. Херсон, проспект Адмирала Сенявина, д. 142, кв. 35», – написал он.
По словам Найема, судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли в связи с тем, что в суд не явился его адвокат.
«В 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи», – подчеркнул он.
Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.
Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.
Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.
3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время