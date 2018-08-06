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Юрист Маси Найем на своей странице в Facebook опубликовал фото и назвал имя подозреваемого в нападении на сотрудницу Херсонского городского совета, активистку Екатерину Гандзюк.

«Новиков Николай Николаевич, 30.11.1978 г.р., г. Херсон, зарегистрирован по адресу: г. Херсон, проспект Адмирала Сенявина, д. 142, кв. 35», – написал он.

По словам Найема, судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому перенесли в связи с тем, что в суд не явился его адвокат.

«В 13:00 будет продолжено заседание с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении.
ForUm

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