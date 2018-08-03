Пострадавшая от нападения исполняющая обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционная активистка Екатерина Гандзюк согласилась сотрудничать со следствием. Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Он отметил, что оперативники Департамента стратегических расследований (ДСР) посетили Гандзюк по месту лечения. По постановлению следователя женщине выделена охрана в лечебном учреждении, где она находится. Во время этой встречи потерпевшая согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

«Главное то, что женщина пошла на контакт и начала сотрудничать с нами», - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Он также призвал возможных очевидцев или свидетелей обращаться в полицию и сообщать информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.

«Мы поддерживаем работу журналистов и активистов, которые пытаются собственными силами установить обстоятельства происшествия и занимаются распространением информации по этому поводу. Однако, мы обращаемся к общественности: если есть какая-то информация, которая поможет полиции в раскрытии этого преступления и привлечении виновных лиц к ответственности согласно действующему законодательству - сообщать эту информацию правоохранительным органам», - отметил Вячеслав Аброськин.

Ранее Гандзюк отказывалась общаться с правоохранителями.

Как сообщал ForUm, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану.