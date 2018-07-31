Нападение с применением кислоты на сотрудницу Херсонского городского совета Катерину Гандзюк переквалифицировали из хулиганства на тяжкие телесные повреждения с целью запугивания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Преступление, совершенное против К. Гандзюк, уже переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего». Напомню, что предварительно полиция квалифицировала данное преступление по ст.296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», – написала она.

По словам Сарган, генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль данное уголовное производство.

«Все правоохранительные органы Херсонской области - прокуратура, Служба безопасности и полиция - совместно работают над оперативным раскрытием данного преступления», – подчеркнула она.

Как сообщалось, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.