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Сегодня утром в Херсоне напали на руководящую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк. Как сообщил херсонский журналист Сергей Никитенко, неизвестный мужчина плеснул на Гандзюк кислотой.

Девушка с ожогами сейчас находится в больнице. Других подробностей об этом инциденте пока что нет.

Херсонская полиция просит помощи граждан в установлении личности нападавшего.

«Полиция обращается ко всем гражданам, которые утром в Херсоне примерно в 08:30 могли видеть мужчину (на фото) в микрорайоне Таврический по вул.49-й Гвардейской Дивизии. Указанный мужчина облил лицо женщины неизвестным веществом. Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь», - говорится в сообщении облглавка.
ForUm

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