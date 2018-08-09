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Нападение на чиновницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк заказали представители правоохранительных и государственных структур. Об этом этом в комментарии к своей публикации в Facebook от 3 августа сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, опубликовав скриншот соответствующего документа.

«По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны», – говорится документе. 

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк концентрированной серной кислотой.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу Новикова до 1 октября включительно.

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению. Также установлено место продажи кислоты, которой облили чиновницу. 
ForUm

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