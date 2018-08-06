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Херсонский городской суд постановил взять под стражу Николая Новикова, которого подозревают в нападении на Екатерину Гандзюк, до 1 октября включительно.

Суд отметил, что показания его сестры Ирины о том, что они вместе отдыхали на море в день нападения, не может служить доказательством невиновности из-за их родственных связей, сообщает «Украинская правда».

Слова Ирины Кодаковой следует проверить в рамках досудебного расследования, сказал судья.

Поэтому ходатайство прокуратуры о заключении Новикова под стражу на 60 суток суд – учитывая риски – удовлетворил.

Залог судья не установил.

Это решение защита может обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал ForUm,  утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой управляющую делами Херсонского городского совета Катерину Гандзюк.

Изначально нападение было квалифицированно как хулиганство. Позже дело переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений с целью запугивания. 1 августа дело в третий раз переквалифицировали в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Гандзюк предоставили государственную охрану. Она согласилась сотрудничать со следствием.

3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении. Им оказался житель Херсона Николай Новиков.
ForUm

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