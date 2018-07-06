Во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.

По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.

Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям.

НАК «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом».

Заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская от 5 июля отменила постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27 июня о запрете строительства Музея и Мемориала Революции достоинства.

В Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты в двухэтажном недостроенном здании.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Киеве полицейского Дмитрия Глушака.

Две немецкие судоходные компании заподозрены в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию украинского полуострова Крым.

Спецслужбы РФ распространили фейковое письмо генерального конструктора КБ «Луч» на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, котором говорится о якобы опасности использования американских противотанковых ракетных комплексов Javelin

Трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по газу состоятся 17 июля. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала встречный иск на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с требованием о взыскании задолженности за газ.