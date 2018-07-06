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Директор НАБУ Артем Сытник рассчитывает, что с помощью жалобы и определенных материалов глава САП Назар Холодницкий будет уволен. Об этом Сытник заявил в интервью Укринформу.

«Мы написали жалобу, к которой были приобщены определенные материалы... Мы пошлем объяснение к нашей жалобе с учетом вывода и отправим в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)», - сказал Сытник. 

Он надеется, что КДКП примет «законное решение». Председатель НАБУ не сомневается, что допущенные нарушения дают основания для освобождения Холодницкого от должности.

По словам Сытника, 52 из 53 листов вывода докладчика содержат вывод о том, что все доводы, жалобы являются обоснованными, но в последнем есть попытка «использовать определенную юридическую казуистику в Законе «О прокуратуре». 

Дело Холодницкого может стать “»знаковым решением» для всей прокуратуры, заявляет Сытник. Вынесение  выговора вместо освобождения от должности, по его убеждению, станет угрозой всей правоохранительной системе вообще. 

Когда состоится заседание Комиссии, руководитель Бюро не знает, но это не может состояться быстрее, чем через 10 дней после вручения вывода лицу, относительно которого проводится расследование. 

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП хочет, чтобы его отстранили от должности на время расследования дела против него.

 
ForUm

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