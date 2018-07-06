Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование инцидента на Ривненском полигоне, а также проверку соответствия минометов «Молот» техническим условиям, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.
«Под процессуальным руководством военной прокуратуры Ривненского гарнизона проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, повлекшем гибель и телесные повреждения нескольких человек», – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, около 5:30 на территории Ривненского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате 3 военнослужащих погибли и 9 – получили ранения различной степени тяжести.
На месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Ривненского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 УК Украины осуществляют следователи Главного управления Нацполиции Украины в Ривненской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона
Как ранее сообщал ForUm, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять – получили ранения различной степени тяжести.
По данным Минобороны, основной версией ЧП является нарушение мер безопасности.
Президент Петр Порошенко запретил использовать на учениях миномет «Молот».
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