Постановлением заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля отменено постановление прокурора Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27 июня о запрете строительства Музея и Мемориала Революции достоинства, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Так, вышеуказанным постановлением прокурора запрещалось государственным и коммунальным предприятиям, общественным организациям совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на улице Институтской (аллее Героев Небесной Сотни) в Киеве на участке от Майдана Незалежности до перекрестка с улицей Банковой, а также воздержаться от предоставления разрешений на такие работы субъектам хозяйствования различных форм собственности, а именно изменение рельефа местности и строительство или снос любых зданий, малых архитектурных форм, других постоянных или временных конструкций; высадку деревьев, кустов и других зеленых насаждений; сруб и уничтожение деревьев, кустов и других зеленых насаждений; установление и демонтаж столбов, электрических опор и других сооружений; установление и демонтаж рекламных конструкций (ситилайтов).

Установлено, что указанное постановление является незаконным и подлежит отмене в ввиду следующего. Статья 237 Уголовного процессуального кодекса Украины, на которую как на основание для вынесения этого постановления о запрете совершения действий ссылается прокурор, определяет порядок проведения такого процессуального действия, как осмотр.

Однако в постановлении прокурора Департамента специальных расследований о запрете совершения действий говорится о другом следственном действии - следственный эксперимент, порядок проведения которого регламентирован ст. 240 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента.

Постановление заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, которой незаконное постановление прокурора отменено, обжалованию не подлежит.

Вместе с этим Генеральная прокуратура Украины сообщает, что отмена незаконного постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается еще с 2013 года, но в пределах и способом, определенным законом.

Напомним, директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что 4 июля было получено предписание от Департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской в Киеве.