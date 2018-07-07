В Киеве в субботу, 6 июля, вечером возле столичного вокзала мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич.

Об этом сообщил Громадському муж журналистки Тарас Семенюк.

«Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. Рядом сидели трое мужчин, и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. Пуля срикошетила и попала ей в живот», - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было ни одного конфликта.

«Может, он хотел напугать собеседников, может, хотел похвастаться», - отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался сотрудник предприятия «Укрэнерго». Полиция оперативно прибыла на место, добавил он.