В Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты в двухэтажном недостроенном здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 16:20 в ГосЧС поступила информация о том, что в городе Нежин Черниговской области на улице Борзнянский путь при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

На месте происшествия от ГосЧС работают 7 человека и 2 единицы техники и автокран коммунального предприятия.