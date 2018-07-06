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В Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты в двухэтажном недостроенном здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 16:20 в ГосЧС поступила информация о том, что в городе Нежин Черниговской области на улице Борзнянский путь при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли 3 ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

На месте происшествия от ГосЧС работают 7 человека и 2 единицы техники и автокран коммунального предприятия.
ForUm

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