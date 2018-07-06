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Трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по газу состоятся 17 июля. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передает пресс-служба Европейской комиссии. 

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого», - сказал он, сообщает 112 Украина

Шефчович отметил, что украинские и российские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.

«Наша цель - согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы», - сообщил зампред Еврокомиссии.

По его словам, трехсторонние переговоры являются наиболее эффективным процессом для поиска решения газовых проблем, важных для заинтересованных сторон и транзита газа через Украину после 2019 года. 

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.
ForUm

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