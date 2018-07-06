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Спецслужбы РФ распространили фейковое письмо генерального конструктора КБ «Луч» на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, котором говорится о якобы опасности использования американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо генерального конструктора ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» на имя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова», – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ - скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО, и никогда не подписывалось генеральным конструктором ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч».

«Это письмо - демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи В.Путина с президентом США Д.Трампом», – отметили в СНБО.

В ведомстве призвали представителей СМИ не помогать российским спецслужбам в тиражировании дезинформации и, в случае публикации подобного сообщения, снять его со своих страниц.

В фейковом письме говорится о якобы плохом техническом состоянии и характеристикам ПТРК Javelin и отмечается, что якобы его использование в бою «может привести к гибели военнослужащих».

Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко сообщил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin. 
ForUm

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