Полиция задержала подозреваемого в убийстве в Киеве полицейского Дмитрия Глушака. Об этом сегодня, 6 июля, заявил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, полиция установила и задержала мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства полицейского.

«Следователю доставили лицо, которое уголовная полиция обоснованно подозревает в убийстве сотрудника полиции. Преступление совершено вчера в столице. Это гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права», - отметил глава Нацполиции.

Глава ведомства еще раз выразил соболезнования семье погибшего офицера и отметил, что Дмитрий Глушак был одним из лучших и высококвалифицированных сотрудников полиции.

«Таких узкоспециализированных сотрудников, как мы потеряли, у нас в Нацполиции, к сожалению, можно сосчитать на пальцах», - сказал Князев.

В Шевченковском районе столицы на улице Щусева застрелили мужчину подполковника полиции Дмитрия Глушака.