Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала встречный иск на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с требованием о взыскании задолженности за газ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«4 июля 2018 года состоялось первое подготовительное заседание. Во время заседания было объявлено о предоставлении «Нафтогазом» встречного иска к «Киевтеплоэнерго» о взыскании задолженности за газ. «Киевтеплоэнерго» заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела, которое судом удовлетворено», - сказано в сообщении.

Отмечается, что очередное рассмотрение дела назначено на 12 июля 2018 года. Также в «Нафтогазе» сообщили, что параллельно судебному процессу между сторонами ведутся переговоры о разрешении сложившейся ситуации.

«Переговоры ведутся, и мы надеемся на конструктивное решение вопроса. Мы обязаны придерживаться четко определенных законом оснований, на которых можем заключить с новым предприятием договор на поставку газа», - отметили в компании.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».