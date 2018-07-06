также в разделеСтолица
Названо имя полицейского, которого вчера застрелили в Киеве 47
На ж/д станции Дарница от удара током погиб парень 26
На столичных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты 22
В Киеве горел музей Пирогово 32
Аварийно севший в «Жулянах» самолет утилизируют 108
В Киеве установят масштабную систему видеонаблюдения 34
СМИ: Застреленный в столице мужчина был полицейским 34
В Киеве застрелили мужчину 56
В центре Киева джип врезался в маршрутку, пострадали 5 человек 35
ВР рекомендовала Кабмину создать музей на столичной Почтовой площади 24
В столице ограничат вход на станцию метро «Выставочный центр» 58
Стрельба в центре Киева: мужчина скончался в больнице 76
В центре Киева подстрелили мужчину 57
КГГА: Процедура тендера на реконструкцию Шулявского моста проведена в рамках законодательства 33
В Киеве сотрудника Верховного суда поймали пьяным за рулем 30
На столичном подоле горел отселенный дом 18
В Киеве задержали опасного преступника, сбежавшего из зала суда 62
Завтра в Киеве на час продлят работу метро 42

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала встречный иск на коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с требованием о взыскании задолженности за газ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«4 июля 2018 года состоялось первое подготовительное заседание. Во время заседания было объявлено о предоставлении «Нафтогазом» встречного иска к «Киевтеплоэнерго» о взыскании задолженности за газ. «Киевтеплоэнерго» заявило ходатайство об отложении рассмотрения дела, которое судом удовлетворено», - сказано в сообщении.

Отмечается, что очередное рассмотрение дела назначено на 12 июля 2018 года. Также в «Нафтогазе» сообщили, что параллельно судебному процессу между сторонами ведутся переговоры о разрешении сложившейся ситуации.

«Переговоры ведутся, и мы надеемся на конструктивное решение вопроса. Мы обязаны придерживаться четко определенных законом оснований, на которых можем заключить с новым предприятием договор на поставку газа», - отметили в компании.

Напомним, около 3 тысяч жилых домов Киева остаются без горячей воды из-за отказа «НАК «Нафтогаз» заключить договор с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам. 

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».

18 июня столичная власть обратилась в суд, чтобы заставить НАК «Нафтогаз» заключить договор на газоснабжение «Киевтеплоэнерго».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги