Закон № 2470-VIII о создании Высшего антикоррупционного суда вступил в силу.

Документ предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей.

Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины.

ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в антикоррупционном суде.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

21 июня Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

27 июня закон был опубликован в официальном изданим Верховной Рады «Голос Украины».