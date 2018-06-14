Норму закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», которая предусматривает, что к моменту создания ВАС апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам НАБУ и САП будут рассматривать апелляционные суды общей юрисдикции, нужно устранить.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время Пятой встречи парламентско-общественной платформы «Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия», состоявшейся 14 июня 2018 в Киеве при поддержке Консультативного миссии ЕС в Украине (EUAM), сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По словам Сытника, эта норма будет нивелировать усилия правоохранительных органов в направлении привлечения топ-чиновников к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

«Сейчас в судах находятся знаковые для Украины дела, касающиеся ранее «неприкасаемых» лиц. Решения по этим делам покажут, насколько мы продвинулись в антикоррупционной реформе, готово ли государство брать на себя ответственность за вынесение приговоров по делам о большой коррупции. Я надеюсь, что все же этот нюанс будет устранен», - подчеркнул директор НАБУ.

По его словам, несмотря на то, что данная норма содержится в переходных положениях закона о ВАС, она имеет концептуальное значение с точки зрения запуска антикоррупционной юстиции в государстве, а ее появление – это существенный шаг назад в антикоррупционной реформе.

Международные партнеры Украины пообещали обнародовать свою позицию по этому поводу позже. «Мы изучаем текст закона «О Высшем антикоррупционном суде» и после этого будем готовы сообщить официальную позицию», - заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания. Сегодня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступит в силу.

В Венецианской комиссии завили, что не настаивали на включении в закон противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций о якобы незачитывании председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в новосозданным Высшем антикоррупционном суде, а также появления такой правки «за час до голосования».