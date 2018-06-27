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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон предлагает вернуть Высшему антикоррупционному суду право на апелляцию по делам, рассмотрение которых уже началось.

Об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене, сообщает «Европейская правда».

«Очень важно, чтобы антикоррупционный суд имел возможность заниматься всеми делами, подпадающими под его юрисдикцию, в том числе на решения, которые принимаются первой инстанцией (в судах общей юрисдикции. – Ред.)», - пояснил он.

Как известно, в подписанном и опубликованном законе о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) оказалась норма, что дела о топ-коррупции, рассмотрение которых началось в судах общей юрисдикции, не будут подпадать под апелляцию в (ВАС) и должны оспариваться в обычных апелляционных судах.

Это положение стало главным поводом для критики со стороны активистов и ряда западных партнеров.

Борис Джонсон положительно отозвался о ходе реформ в Украине, похвалив власти за то, что они «решились на реформы».

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

В законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания.

В Венецианской комиссии завили, что не настаивали на включении в закон противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций о якобы незачитывании председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в новосозданным Высшем антикоррупционном суде, а также появления такой правки «за час до голосования».

 
ForUm

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