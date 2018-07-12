Верховная Рада приняла закон №7441 об изменениях в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционном суде, постановив передать все подследственные дела ВАС после начала его работы.

«За» законопроект с соответствующей поправкой проголосовали 254 народных депутата, сообщает 112 Украина.

Замглавы комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев представил два варианта изменений касательно подследственности антикоррупционного суда. Один из них предусматривал редакционные изменения, чтобы согласовать все принятые нормы, - в частности, на таком варианте настаивали представители оппозиционных фракций, в частности «Батькивщина» и «Самопомич».

«Суть 168 поправки заключается в том, что все дела, которые являются подследственными НАБУ, передаются в Высший антикоррупционный суд. Если они находятся в первой инстанции, - они передаются в первую инстанцию, в апелляции – передаются в апелляцию», - сказал Алексеев.

Представитель «Самопомочи» Егор Соболев подтвердил: «Правка, которая предложена, очень проста, - все дела, подсудные антикоррупционному суду, отправляются в антикоррупционный суд с момента его образования. Очень ясное и четкое решение».

Кроме отмены скандальной поправки, документ предполагает изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона об антикоррупционном суде. Как доработали законопроект ко второму чтению, пояснил замглавы комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

По его словам, из текста изъяли упоминания о ликвидации территориальных управлений государственной судебной администрации Украины. Также изъяли норму об изменениях в работе Общественного совета добродетели.

«Изъято положение об установлении возможного привлечения к дисциплинарной ответственности судьи, председателя суда, заместителя председателя суда за невыполнение решения Высшего совета правосудия. Когда председатель суда или его заместитель выполняют административную функцию, это работа, не связанная с совершением непосредственно правосудия», - пояснил Алексеев.

Он отметил, что в финальной редакции законопроекта нет положений об изменениях в УПК и ХПК. При доработке документа добавили полномочия председателя Апелляционной палаты ВАКС, согласно которым он сообщает ВККС, а также с помощью веб-портала судебной власти о вакантных должностях на позиции судей.

«С целью повышения и качественного улучшения процедуры проведения специальной проверки, что даст возможность не растягивать во времени будущие конкурсы, учтены предложения по уточнению документов, которые подлежат для участия в отборе кандидата на должность судьи, а также уточнения полномочий ВККС. То есть когда идет конкурс на должность судьи и проводят спецпроверку, ее не нужно прерывать», - добавил представитель профильного комитета.

ВККС дали право просматривать на своем заседании решения, принятые палатой или коллегией по результатам выполненного участником экзамена практического задания. Алексеев назвал это апелляцией: «Если кандидат на должность судьи не соглашается с решением Высшей квалифкомиссии, он может подавать на пленарное заседание ВККС для просмотра результатов этого решения».

Судьям, адвокатам, научным работникам, в том числе судьям Конституционного суда будут добавлять к стажу предыдущей профессиональной деятельности периоды работы в сфере адвокатской деятельности и науки.

При определении судейского вознаграждения, если суд размещается в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по согласованию органа, который провел государственную регистрацию такого суда с целью обеспечения единого подхода к начислению судейского вознаграждения и обеспечения принципа равенства судей.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

В законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания.

В Венецианской комиссии завили, что не настаивали на включении в закон противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций о якобы незачитывании председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в новосозданным Высшем антикоррупционном суде, а также появления такой правки «за час до голосования».