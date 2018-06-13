также в разделеПолитика
Кабмин одобрил отставку Жебривского 17
Украина и еще 3 страны присоединились к санкциям ЕС за «выборы» РФ в Крыму 12
Порошенко призвал Эрдогана помочь в освобождении украинских заложников 40
Раде предлагают ввести уголовную ответственность за кнопкодавство 24
Порошенко хочет привлечь в Украину газ из Каспийского моря 361
Азербайджан пригласил Украину участвовать в Южном газовом коридоре 52
Порошенко: Надеюсь, США и КНДР учтут недостатки Будапештского меморандума 31
Лавров рассказал, о чем говорил наедине с Климкиным 229
«Подарок» ко Дню России: Украина передала в ООН меморандум против РФ 81
Эрдоган позвал Порошенко в Турцию 114
В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки» 69
Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде 37
Медведчук: США формируют газовую зависимость Украины и Евросоюза 245
КИУ собрал ТОП недостоверных заявлений о безвизе 90
«То, о чем мечтали миллионы»: Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза 29
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» 43
Закон об антикоррупционном суде поступил в АП 95
Страны G7 в итогом коммюнике поддержали Украину 63

Официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

 


 

 

Согласно заключительным и переходным положениям документа, «этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования».

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги