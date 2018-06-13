Официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде».
Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.
📰 13 червня у "Голосі України": офіційно оприлюднено Закон України "Про Вищий антикорупційний суд"⬇️#ЗП7440 pic.twitter.com/4yzpEDVG7C— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 12 июня 2018 г.
Согласно заключительным и переходным положениям документа, «этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования».
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.
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