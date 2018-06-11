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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

«Сегодня в этот исторический день – годовщину безвиза – подписываю закон «О Высшем антикоррупционном суде», - говорится в Twitter Главы государства.

 


 

 

«Это – ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!» - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий.
ForUm

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