Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
«Сегодня в этот исторический день – годовщину безвиза – подписываю закон «О Высшем антикоррупционном суде», - говорится в Twitter Главы государства.
Сьогодні в цей історичний день – річницю безвізу – підписую Закон «Про Вищий антикорупційний суд». Це – ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури у нашій країні! pic.twitter.com/ZhrsVdFbuw— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 июня 2018 г.
«Это – ключевая веха завершения создания независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране!» - подчеркнул Порошенко.
Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий.
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