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Во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Конституции Украины Президент Петр Порошенко особенно подчеркнул важность отражение в Основном законе Украины позиции по Крыму, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма», - отметил Порошенко. Он призвал Конституционную комиссию активизировать работу по подготовке соответствующих предложений.

«И Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, сейчас здесь присутствует, мы просим, ​​чтобы Конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект на рассмотрение народным депутатам. Рефат, мы вместе в этом вопросе. И не только в этом», - сказал Президент.
ForUm

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