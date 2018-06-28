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Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 июня в Страсбурге приняла проект резолюции об освобождении украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму. За соответствующее решение проголосовали 77 членов ПАСЕ, 15 воздержались, никто не проголосовал против, сообщает 112 Украина.

Перед голосованием в зале зачитали соответствующий доклад, затем прошли дебаты по этому вопросу. 

Нардеп ВР, глава Юридического комитета ПАСЕ Елена Сотник рассказала о поправках, которые были приняты сегодня в ПАСЕ.

«Очень важно, что там есть весь список политических заключенных, удерживаемых Кремлем в РФ. Упоминается также Крым. Нам удалось включить в резолюцию, чтобы вопросы наших граждан, которые удерживаются на оккупированной территории Донбасса, - чтобы их отслеживала ассамблея и приложила все усилия, чтобы они были освобождены», - сказала она.

По словам Сотник, речь шла также об имплементации решений Европейского суда по правам человека.

«Их очень много на сегодня было принято и они прямо касаются нарушений прав наших Украинских, которые сейчас в РФ содержатся и в отношении которых вынесены» приговоры «. Они этими решениями признаются как незаконные, с нарушением целого ряда норм конвенции», - подчеркнула она.

Как ранее сообщал ForUm, Ягланд подал официальную просьбу к Путину помиловать Сенцова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов не может быть помилован на основании этого прошения.

В ответ на это Ягланд  заявил, что Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных.
ForUm

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