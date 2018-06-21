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Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда». Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Согласно Закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Народные депутаты рассматривают доработанный проект закона о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об антикоррупционном суде №7441.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

19 июня Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда». 

 
ForUm

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