Президент Петр Порошенко заявляет, что все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы в новый антикоррупционный суд. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отмечает, что парламент, как независимый орган, может принять решение относительно нормы закона «О Высшем антикоррупционном суде», устанавливающей возможность рассмотрения апелляций по коррупционным делам в судах общей юрисдикции.

«Позиция Президента является абсолютно четкой – она ​​изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания антикоррупционного суда переданы в любые суды, должны быть немедленно переправлены в антикоррупционный суд. И только антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться созданным антикоррупционным судом», - напомнил Порошенко.

Глава государства отметил, что тогда эта позиция вызвала критику: «якобы будет перезагрузка, точнее - перегружены суды и мы их засыплем делами».

Порошенко также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, в частности пункт 35, где отмечалось о принципе – «с чистого листа» и комитет без каких-либо согласований принял позицию, что он учитывает таким образом эту рекомендацию.

«Какая позиция и отношение Президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой», - еще раз подчеркнул Глава государства.

«У парламента есть очень эффективная возможность рассматривать и принимать решения. Парламент является независимым органом, и любое решение парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Поддержат ли они позицию Президента - буду счастлив», - подчеркнул он.

«Я считаю, что антикоррупционный суд должен забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительным, что можно это делать только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно», - сказал он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

В законе «О Высшем антикоррупционном суде» оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции; на рассмотрение предстоящих антикоррупционных судей будут поступать лишь будущие дела.

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания.

В Венецианской комиссии завили, что не настаивали на включении в закон противоречивой нормы о том, чтобы уже направленные в суд дела против коррупционеров не подлежали апелляции в новосозданном Высшем антикоррупционном суде (ВАС).

В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций о якобы незачитывании председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в новосозданным Высшем антикоррупционном суде, а также появления такой правки «за час до голосования».