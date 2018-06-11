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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский попросил Президента Петра Порошенко об отставке.

За год действия безвизового режима в Украине зафиксировано более 20 млн пересечений границы с Евросоюзом, что на 2,3 млн больше, чем в предыдущие года. Эксперты проекта «Дословно» Комитета избирателей Украины проанализировали заявления украинских политиков и создали топ из самых резонансных заявлений о безвизе, которые оказались недостоверными и манипулятивными.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы (Нацгосслужбы) Украины не усмотрела в словах заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом дисциплинарного нарушения или признаков ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей.

Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского.

Киевский метрополитен начал запись новых аудиообъявлений, звучащих в вагонах.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена с 1 августа снизить тариф для «Киевтеплоэнерго» на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды на 29%.  

Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал Службу безопасности Украины должным образом отреагировать на участие украинской футбольной команды «Карпаталья» в неофициальном турнире непризнанных и частично признанных государств. Дисциплинарные органы Федерации футбола Украины рассмотрят участие закарпатских футболистов в чемпионате мира по футболу для команд из непризнанных государств.
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