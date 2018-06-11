Этим летом железными дорогами Украины будут курсировать 23 летних поезда, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Традиционно самым популярным направлением остается побережье Черного и Азовского морей, куда и будет следовать подавляющее количество отдыхающих. В частности, 8 поездов назначены в Одессу, 5 – в Херсон, по 3 – в Геническ и Бердянск. Также увеличили периодичность курсирования популярных графиковых поездов.

Перечень летних поездов:

№ 212/211 Новоалексеевка - Харьков будет курсировать ежедневно со 2 июня по 22 сентября;

№ 213/214 Сумы - Одесса будет курсировать с 9 июня по нечетным датам;

№ 228 Киев - Бердянск будет курсировать через день с 1 июня по 31 июля и с 1-9 сентября по нечетным датам, а в период с 2 по 30 августа - по четным;

№ 282 Хмельницкий - Геническ будет курсировать 2-12 июня и 4-16 сентября по четным датам, а в период с 14 июня по 2 сентября – ежедневно;

№ 298 Киев - Херсон будет курсировать ежедневно с 1 июня по 8 сентября;

№ 162 Николаев - Киев будет курсировать 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 июня, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26, 28 июля, 2, 8, 10, 16, 18, 24, 26 августа.

№ 256/255 Львов - Херсон будет курсировать один раз в 4 дня в период с 5 июня по 9 сентября;

№ 258 Одесса - Львов будет курсировать ежедневно с июня по 16 сентября;

№ 251/252 Днипро, Кривой Рог - Одесса будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 15 сентября;

№ 265 Харьков - Херсон будет курсировать по нечетным датам с 1 июня по 9 сентября;

№ 190/244 Днипро-Кривой Рог - Геническ будет курсировать по нечетным датам с 9 июня по 9 сентября;

№ 232/231 Геническ – Ивано-Франковск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 10 сентября;

№ 472/552 Днипро - Кривой Рог – Бердянск будет курсировать по четным датам с 10 июня по 16 сентября;

№ 261/262 Харьков - Бердянск будет курсировать с 10 июня по 14 сентября по четным датам;

№271/272 Харьков - Одесса будет курсировать с 8 июня по 19 сентября по нечетным датам;

№779/780 Сумы - Винница осуществит рейсы 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 июня, 1 и 2 июля.

№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать с 13 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 248 Одесса - Киев - Житомир будет курсировать с 15 июня по 29 сентября по нечетным датам;

№ 761/762 Киев-Одесса будет курсировать с 15 июня по 2 сентября ежедневно;

№ 072 Киев - Геническ курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;

№ 076 Киев - Херсон будет курсировать с 22 июня по 1 сентября по пятницам и субботам;

№ 170/169 Львов – Одесса;

№ 168/167 Львов - Одесса.

Кроме того, «Укрзализныця» увеличила периодичность курсирования шести графиковых поездов.

№ 8/7 Одесса - Харьков будет курсировать ежедневно с июня;

№ 84/83 Ковель - Одесса будет курсировать ежедневно со 2 июня по 16 сентября через день;

№ 92/91 Константиновка - Одесса будет курсировать ежедневно с 1 июня по 28 августа;

№ 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать ежедневно с 3 июня по 13 сентября;

№ 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский курсировать ежедневно с 16 июня;

№ 110/109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно с 20 июня по 16 сентября.