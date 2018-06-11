Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую», - написал он в Facebook.

Одним из предприятий, который планируется продать, является «Президент-Отель».

Напомним, Кабинет Министров Украины в конце мая опубликовал распоряжение, которым утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году. Согласно документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя ранее говорилось о 26 предприятиях.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривен поступлений от приватизации.

В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro.