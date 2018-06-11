также в разделеЭкономика
Гройсман: Украина может не получить запланированной суммы от приватизации 66
В Украине стартует малая приватизация через систему ProZorro 42
Гройсман о переговорах с Западом: Не нужно преувеличивать роль Данилюка 43
Данилюк: Моя команда покидает Минфин 56
Крупный бизнес стал платить больше налогов 26
Названы самые подделываемые купюры 42
Маркарова: Состояние украинской экономики – неплохое 44
В Украине открыли новое газовое месторождение 90
«Газпром» обжаловал арест активов в Нидерландах 74
Гройсман о премиях руководству «Нафтогаза»: Это - перегиб 92
В МВФ отреагировали на увольнение Данилюка 140
Гройсман представил коллективу Минфина нового руководителя 108
МВФ проанализирует закон об антикоррупционном суде 32
Швеция разрешила строительство «Северного потока-2» 63
В Раде предлагают ввести «налог на старость» для импортных авто 82
Всемирный банк допускает новый финансовый кризис 49
Бюджетный комитет рекомендует уволить Данилюка 33
Кабмин завершил подготовку к старту малой приватизации 36

Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

«Фонд подписал 22 приказа о приватизации объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум 10 лет. В ближайшее время начинаем объявление конкурса на отбор советников, чтобы уже осенью выйти на финишную прямую», - написал он в Facebook.

Одним из предприятий, который планируется продать, является «Президент-Отель».

Напомним, Кабинет Министров Украины в конце мая опубликовал распоряжение, которым утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих продаже в 2018 году. Согласно документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя ранее говорилось о 26 предприятиях.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 миллиарда гривен поступлений от приватизации.  

В июне стартует малая приватизация через систему ProZorro.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги