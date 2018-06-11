Дисциплинарная комиссия Национального агентства по вопросам государственной службы (Нацгосслужбы) Украины не усмотрела в словах заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского о лечении окнобольных украинских граждан за рубежом дисциплинарного нарушения или признаков ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей.

Об этом сообщил глава агентства Константин Ващенко по итогам заседания комиссии в понедельник, передает Украинская правда.

«Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не видит дисциплинарного проступка», - пояснил Ващенко.

Впрочем, по его словам, высказывания Линчевского содержат признаки нарушения этических норм в обществе и несут репутационные риски для власти.

Но такие вещи не урегулированы действующим законодательством, поэтому комиссия предлагает рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять соответствующее решение.

Кабинет Министров рассмотрит этот вопрос в комплексе.

Глава Нацгосслужбы отметил, что перед комиссий было поставлено сложное задание, поскольку дисциплинарное производство было неклассическим, касаясь, в частности, соответствия высказываний моральным и этическим нормам, что в настоящее время не находит надлежащего отображения в нормативно-правовых актах.

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса Нацгосслужбы рассматривала дисциплинарное производство относительно Линчевского в связи с его высказываниями о лечении онкобольных украинских граждан за рубежом. Речь, в частности, идет о некоторых фразах из стенограммы его ответов на вопросы в ходе представления отчета Счетной палате о результатах аудита.

«Что касается неэффективности и неэкономного использования средств. В сухом остатке 25% пациентов умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут, без вариантов. И эффективностью этой программы является ноль процентов. Те онкологические заболевания, лечение которых требует трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Рано или поздно, но мы даем человеку пожить еще немного, пожить дольше», - сказал Линчевский.

Премьер-министр приказал возбудить дисциплинарное производство в отношении Линчевского.