Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал Службу безопасности Украины должным образом отреагировать на участие украинской футбольной команды «Карпаталья» в неофициальном турнире непризнанных и частично признанных государств.

«Сепаратизму не место в украинском спорте! Неважно какой он и кем финансируется и подпитывается, со стороны России или других стран. Возмущен участием так называемой футбольной команды «Карпаталья» («Закарпатье» - на венгерском) в самопровозглашенным чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран», - написал он в Facebook.

По мнению Жданова, необходимо допросить игроков команды, а также детально проанализировать деятельность депутата-организатора «Карпатальи» на предмет посягательства на территориальную целостность Украины и связи с террористическими и сепаратистскими группировками.

СМИ сообщают, что в этом «турнире» приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды террористов и сепаратистов с «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».

Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа», но пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире.