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Киевский метрополитен начал запись новых аудиообъявлений, звучащих в вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Партнером по данному направлению работы с пассажирами стала компания Tak Treba Production.

«Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции «Петровка» на «Почайну», диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания», - отметила советник начальника метрополитена Наталья Макогон.

Метрополитен разработал различные варианты создания контента. Основными важными факторами были: возможность оперативной работы с оборудованием, включая как запись, так и обработку голоса, независимость от человеческого фактора, наличие авторских прав на продукт и качественный материал.

«После рассмотрения ряда предложений, мы поняли, что лучше всего обратиться к профессионалам и лидерам рынка в данном сегменте. Компания согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе», - добавляет представитель подземки.

Сейчас создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное. Во всех поездах эти записи появятся в течение двух следующих недель, начиная с синей линии. Английский вариант, по-прежнему будет озвучиваться носителем языка. «В ходе подбора и тестирования голоса мы использовали нашу базу дикторов и многолетний опыт над разноплановыми кампаниями для массового восприятия. Этот некоммерческий проект - наша инвестиция в качественные изменения столицы и ее инфраструктуры», - объяснил  директор компании Дмитрий Мельник.

 
ForUm

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