Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена с 1 августа снизить тариф для «Киевтеплоэнерго» на производство тепловой энергии, которая используется для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды на 29%. Об этом свидетельствует проект решения заседания, запланированного на 14 июня, обнародованный на сайте регулятора, передают Українські Новини.

По сравнению с действующими тарифами энергокомпании «Киевэнерго», тариф на тепловую энергию для населения уменьшится на 320,38 гривен/Гкал и будет составлять до 784,58 гривен/Гкал (без НДС).

После принятия комиссией проект решения будет вынесен на общественные слушания.

Согласно обоснованиям к выдаче лицензий, «Киевтеплоэнерго» планирует осуществлять производство электрической и тепловой энергии на телплоэлектроцентралях (ТЭЦ): ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (обе - Киев).

В проекте решения также указано, что тариф на отпуск электрической энергии будет на уровне 182,93 коп/кВт-час; на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 479,06 гривен/Гкал, учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1 171,89 гривен/Гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 гривен/Гкал.

Ранее, 24 апреля, Киевский городской совет продлил компании «Киевэнерго» право аренды на ТЭЦ №5, ТЭЦ №6 и на завод «Энергия» до 31 июля 2018 года.

Это было связано с отсутствием кворума НКРЭКУ, которая выдает лицензии и утверждает тариф на электрическую и тепловую энергию.

Напомним, с 1 мая закончился договор города с «Киевэнерго» об использовании целостного энергетического комплекса столицы.